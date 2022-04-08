Aleksandar Djordjevic'ten Panathinaikos yorumu!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, THY EuroLeague'de oynayacakları Panathinaikos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sırp çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Eminim ki bu maç için gerekli motivasyonu Atina'da son 15 saniyede yaptığımız hataları ve maçı kaybediş şeklimizi hatırlayarak bulabiliriz. Orada önemli hatalar yaparak maçı adeta rakibimize hediye etmiştik. Panathinaikos takımına elbette büyük saygı duyuyorum. Rakibimiz kısa oyuncuların yaratıcılığını uzun oyuncularının çembere yakın bitiriciliği ile birleştirebiliyor ve en önemli artılarından biri de bu. Yüksek tempoda oynayabiliyorlar. Onların geçiş hücumlarına cevap verebilmeli ve fiziksel gücümüzü, motivasyonumuzu ve oyun şeklimizi, organizasyonumuzu geliştirerek onlara üstünlük sağlamak için kullanmalıyız. Bu karşılaşmada oyun kurma seviyemizi takım olarak arttırmamız gerekiyor. Halen uzun süreli sakatlık süreçlerinden çıkan oyuncularımız var. En büyük hedeflerimizden biri da bu maçı kazanmak kadar, bu oyuncuların yeniden maç ritimlerini yakalayabilmeleri olacak."