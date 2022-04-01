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Anadolu Efes - Alba Berlin: 87-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Günün önemli maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Alba Berlin ile karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, Alman ekibini 87-77 mağlup etti. Alba Berlin ile 14 kez karşı karşıya gelen temsilcimiz, bu karşılaşmaların 13'ünden galibiyetle ayrıldı. Anadolu efes ayrıca adını son 8'e yazdırmayı başardı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 22:06 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 22:17
Anadolu Efes - Alba Berlin: 87-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 87-77 yenerek, play-off'a kalmayı garantiledi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ALBA Berlin, Da Silva, Thiemann ve Smith ile bulduğu basketlerle 6. dakikada 16-4 öne geçti. Simon ve Pleiss'in basketleriyle toparlanan Anadolu Efes farkı kapatmaya çalışırken, konuk ekip ilk periyodu 24-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda Maodo Lo ve Mattisseck'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan ALBA Berlin 12. dakikada farkı 15 sayıya (19-34) çıkardı. Daha sonra Larkin, Moerman ve Anderson ile üst üst basketler bulan Anadolu Efes, 19. dakikada skoru eşitledi: 36-36. Konuk takım, Mattisseck'in periyodun son dakikasında kaydettiği üçlükle soyunma odasına 39-36 önde gitti.

Maçta ikinci yarının ilk bölümünde organize hücumlarla skor üreten Anadolu Efes, 26. dakikada 54-52 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, Bryant ve Larkin ile sayı bulmaya devam ederek, son çeyreğe 62-57 önde girdi.

Son periyotta takımlar karşılıklı basketler bulurken, Anadolu Efes, Larkin'in etkili performansıyla son iki dakikaya 78-73 önde girdi. Kalan sürede de üstün mücadelesini sürdüren lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 87-77 galip ayrılarak play-off'a kalmayı garantiledi.

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