Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Alba Berlin: 57-66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin: 57-66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 21. hafta erteleme maçında Alman ekibi Alba Berlin'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 66-57 mağlup ayrılarak ligde 16. kez yenildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 22:36 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 22:52
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin: 57-66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'e 66-57 yenildi.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin sayı üretmekte zorlandığı ikinci çeyrekte Zoosman'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan ALBA Berlin, devre arasına 37-27 üstün girdi.

İki takımın da sayı atmakta zorlandığı üçüncü periyot, ALBA Berlin'in 48-38 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Beko, üst üste üç sayılık isabetlerle 32. dakikada farkı 4 sayıya (50-54) indirdi. Rakibine üç sayı çizgisinin gerisinden Smith'in isabetli şutlarıyla cevap veren ALBA Berlin, mücadeleden 66-57 galip ayrıldı.

Konuk takımda Zoosman 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu'nun 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla ALBA Berlin, 11 galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 6 olmak üzere 16. yenilgisini yaşadı.

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