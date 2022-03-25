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Anadolu Efes sonunu getiremedi

THY Avrupa Ligi'nde playoff'u garantileyen Anadolu Efes, 32. hafta mücadelesinde Olimpija Milano'ya ikinci yarıda teslim oldu: 77-83. Maça dışarıdan etkili başlayan ve ilk çeyreği 30-21 önde geçen Efes, soyunma odasına da rahat girdi: 51-36. Ancak temsilcimiz, ikinci yarının ilk 10 dakikasında organize olmakta zorlanınca farkı kapatan Milano, final periyoduna 62-61 önde girdi. İtalyan ekibi farkı açarak maçı da kazandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 06:50
Anadolu Efes sonunu getiremedi

THY Avrupa Ligi'nde playoff'u garantileyen Anadolu Efes, 32. hafta mücadelesinde Olimpija Milano'ya ikinci yarıda teslim oldu: 77-83. Maça dışarıdan etkili başlayan ve ilk çeyreği 30-21 önde geçen Efes, soyunma odasına da rahat girdi: 51-36. Ancak temsilcimiz, ikinci yarının ilk 10 dakikasında organize olmakta zorlanınca farkı kapatan Milano, final periyoduna 62-61 önde girdi. İtalyan ekibi farkı açarak maçı da kazandı.

MICIC TUTULMUYOR
THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efes'ten Micic ve Panathinaikos'tan Howard Sant-Roos oldu. Micic, Anadolu Efes'in sahasında 93-90 kazandığı Real Madrid maçında 29 sayı, 6 asist üretmişti. Micic dün akşam da 27 sayı attı.

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