Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS HABER'de canlı ve şifresiz yayınlanacak. Hafta içinde Real Madrid'i evinde 93-90 mağlup eden Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası 14 galibiyet ve 10 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. AX Armani Exchange Milan'ın ise 16 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunuyor.