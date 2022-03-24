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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Kendi oyunumuzu oynayamadık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Milan maçı sonrası açıklamalarda bulundu Ataman, "Milan ikinci yarı iyi oynadı. Kendi oyunumuzu oynayamadık, panik yaptık ve maçı kaybettik" dedi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 22:50
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Kendi oyunumuzu oynayamadık

THY Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 83-77 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

Ataman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Milan ikinci yarı iyi oynadı. Kendi oyunumuzu oynayamadık, panik yaptık ve maçı kaybettik." dedi.

İki farklı bir maçın oynandığını vurgulayan Ataman, "İlk yarı harika oynadık. Özellikle savunmada çok agresiftik, topa baskı yaptık. Hücumda kendi oyunumuzu oynadık. Mükemmel atmosfer altında 51 sayı bulduk. İkinci yarıda bu senaryonun tersine döneceğini ben de düşünmüyordum. Milan'ın değişmeli savunmasına yanıt veremedik, birebirde tutamadık. Rakip içeriden sayılar buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde play-off'u garantilemek için kalan üç maçtan ikisini kazanmaları gerektiğine dikkati çeken Ataman, "Belki bir maç da yeterli olur. Tek tek kazanarak alabileceğimiz en yeri yakalamak istiyoruz. Amacımız beşinciliği korumak olacak." diye konuştu.

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