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Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk oluyor. Baskonia-Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:28 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:51
Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 31. haftasında deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia takımına konuk oluyor. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO: 22-21 (2.PERİYOT OYNANIYOR)

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO: 20-19 (1.PERİYOT SONUCU)

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS Haber'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 11. sırada girdi. Organizasyonda 10 galibiyet 19 mağlubiyeti bulunan Bitci Baskonia ise 15. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 75-53 kazanmıştı.

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