Euroleague'den Rusya açıklaması: Rus takımları EuroLeague ve EuroCup'tan ihraç edildi!

Rusa Federasyonu kulüpleri, THY EuroLeague ve EuroCup 'tan resmen ihraç edildi. İhraç kararıyla birlikte Rus takımlarının oynadığı tüm maçlar da geçersiz sayıldı.THY EuroLeague'de oluşan güncel puan durumunda Anadolu Efes 5'inci, Fenerbahçe Beko ise 11'inci sırada yer aldı.İşte Rus takımlarıyla ilgili alınan resmi kararın detayları:

EuroLeague Ticari Varlığı (ECA) Hissedarları Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla;

- Ukrayna'daki gelişmelerin uygunsuzluğu sebebiyle, 2021-22 sezonunda Rusya Federasyonu ekiplerinin hem THY EuroLeague'den (CSKA Moskova, Zenit St Petersburg, Unics Kazan) hem de 7DAYS EuroCup'tan (Lokomotiv Kuban, Krasnodar) ihraç edilmelerine,

2- ECA Hissedarları Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022'deki toplantısı sonrası açıklandığı üzere, Rus takımlarına karşı normal sezonda alınan tüm sonuçların EuroLeague ve EuroCup puanlamalarından çıkarılmasına karar verilmiştir.

Resmi ihraç kararı sonrası güncel sıralamalar şu şekilde...



THY EuroLeague:

EuroCup



A GRUBU





B GRUBU