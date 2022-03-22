Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı 22 Mart Salı günü saat 20:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

Organizasyonda oynadığı 29 maçta 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 6. sırada yer alıyor. Çıktığı 29 müsabakanın 22'sini kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Real Madrid ise ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Real Madrid 82-69 kazanmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 39. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 26'sını Real Madrid, 12'sini ise Anadolu Efes kazandı.

AVRUPA'DA 757. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 757. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 756 müsabakada 430 galibiyet ve 326 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 509. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 508 karşılaşmada 273 galibiyet elde etti, 235 kez rakiplerine mağlup oldu.