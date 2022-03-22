Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Real Madrid: 93-90 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes - Real Madrid: 93-90 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'nin 31. haftasında Anadolu Efes evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. Temsilcimiz uzun süre geride götürdüğü karşılaşmanın son çeyreğinde muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve kritik karşılaşmada rakibini 93-90 mağlup etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 22:19 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 22:42
Anadolu Efes - Real Madrid: 93-90 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'in 31'inci haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 93-90 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 14'üncü galibiyetini alırken, Real Madrid ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça Anadolu Efes; Micic, Larkin, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk 5'iyle başladı. Real Madrid ise Williams-Goss, Deck, Hanga, Yabusele ve Tavares ilk 5'iyle sahada yer aldı. Dev karşılaşma tempolu başlarken, Anadolu Efes'te Micic 8 sayıyla, Real Madrid'de ise Poirier 6 sayıyla takımlarının skor yükünü çeken isimler oldular. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu Real Madrid 21-19'luk üstünlükle kapattı.

İkinci periyodun başlamasıyla vites yükselten deplasman ekibi, Anadolu Efes karşısında hücumda ve savunmada büyük üstünlük kurarak farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 31-44. Bu skor sonrasında oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, 11-0'lık seriye maça yeniden ortak oldu: 42-44. Periyodun kalan bölümünde tekrardan seri yakalayan Real Madrid, soyunma odasına 51-44'lük üstünlükle gitti.

Real Madrid'in Yabusele başta olmak üzere 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atmasıyla hücumda hiç düşmeyen Real Madrid'e karşılık Anadolu Efes'te, Moerman ve Larkin devreye girse de deplasman ekibi müsabakanın final periyoduna 7 sayılık farkla önde girdi: 72-79.

Son periyotta vites yükselten taraf bu kez Anadolu Efes olurken, Micic'in muhteşem performansıyla öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, parkeden 93-90'lık galibiyetle ayrıldı.

ANADOLU EFES'TEN DÜNYA SU GÜNÜ'NDE FARKINDALIK PROJESİ

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Wilo Türkiye, 22 Mart Dünya Su Günü'nde gerçekleştirdikleri farkındalık projesi ile azalan su kaynaklarının korunmasına ve hayatın akışının devamı için temiz suyun önemine dikkat çekti. Biletleri günler öncesinden tükenen ve kapalı gişe oynanan Anadolu Efes - Real Madrid maçında, Anadolu Efes sahaya "Dünya Su Günü" forması ile çıktı. Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının önemini simgeleyen formanın tasarımı da taraftarlar tarafından çok beğenildi. Ayrıca karşılaşma boyunca izleyicileri bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

DİĞER
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Alman basınında! Müge Anlı’nın 33 yılı unutturan mucizesi büyük yankı uyandırdı!
Rusya ve Ukrayna Ligi'nde oynayan oyuncularla ilgili flaş gelişme: TFF 7 Nisan'a kadar transfer onayı verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor