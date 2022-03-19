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Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de oynayacağı 2 maçın tarihleri değişti

Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Bayern Münih ve Kızılyıldız maçlarının tarihi değişti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:30
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de oynayacağı 2 maçın tarihleri değişti

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Bayern Münih ve Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts ile oynanacak maçların tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Bayern Münih ile 29 Mart Salı günü oynanması planlanan 19. hafta erteleme müsabakasının 6 Nisan Çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın saat 20.30'da başlayacağı aktarıldı.

Deplasmanda Kızılyıldız mts ile 7 Nisan'da oynanması gereken 34. hafta karşılaşmasının tarihinin ise 8 Nisan Cuma günü olarak değiştirildiği ifade edildi. Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saatinin ise TSİ 22.00 olduğu kaydedildi.

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