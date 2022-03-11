Monaco Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes ile AS Monaco, Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez karşılaşırken, Anadolu Efes iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan tek karşılaşmada ise Anadolu Efes, sahadan galibiyet ile ayrıldı.



Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 98-77 kazanmıştı.

AS MONACO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes AS Monaco maçı ile iki ekip Turkish Airlines Euroleague 29. hafta maçında 11 Mart 2022, Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Salle Gaston Medecin'de oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.