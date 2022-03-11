Monaco Anadolu Efes maçı CANLI İZLE (Monaco-Anadolu Efes canlı skor)

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. hafta maçında Monaco sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Fransız ekibi kazanıp play-off kotasına girmek isterken, temsilcimiz ise kazanıp daha da iddialı duruma gelmek istiyor.

Monaco - Anadolu Efes maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz;

CANLI SKOR

1. ÇEYREK : Monaco 0-0 Anadolu Efes

MONACO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salle Gaston Medecin'de oynanan Monaco Anadolu Efes maçı, saat 22.00'de başladı ve beIN Sprots Haber'den canlı yayınlanıyor.