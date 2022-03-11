Anadolu Efes farklı mağlup! Monaco Anadolu Efes : 102-80 | MAÇ ÖZETİ İZLE

THY EuroLeague'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'nun konuğu oldu.

Ev sahibi ekip baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşmadan 102-80 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Rus takımlarıyla oynanan maçların çıkarılmasıyla 12 galibiyette kalırken, Monaco ise 11. galibiyetini almış oldu.



1. Çeyrek: Monaco 25-19 Anadolu Efes

2. Çeyrek: Monaco 49-38 Anadolu Efes

3. Çeyrek: Monaco 75-56 Anadolu Efes

4. Çeyrek: Monaco 102-80 Anadolu Efes

İlk maçı 21 sayı farkla kazanan Anadolu Efes, 22 sayıyla kaybettiği bu maç sonrası ikili averajı da rakibine vermiş oldu.

Karşılaşmanın özeti birazdan haberimizde...