Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes farklı mağlup! Monaco Anadolu Efes : 102-80 | MAÇ ÖZETİ İZLE

Anadolu Efes farklı mağlup! Monaco Anadolu Efes : 102-80 | MAÇ ÖZETİ İZLE

THY EuroLeague'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'nun konuğu oldu. Ev sahibi ekip baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşmadan 102-80 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Rus takımlarıyla oynanan maçların çıkarılmasıyla 12 galibiyette kalırken, Monaco ise 11. galibiyetini almış oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 23:54 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 00:00
Anadolu Efes farklı mağlup! Monaco Anadolu Efes : 102-80 | MAÇ ÖZETİ İZLE

THY EuroLeague'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'nun konuğu oldu.

Ev sahibi ekip baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşmadan 102-80 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Rus takımlarıyla oynanan maçların çıkarılmasıyla 12 galibiyette kalırken, Monaco ise 11. galibiyetini almış oldu.

1. Çeyrek: Monaco 25-19 Anadolu Efes
2. Çeyrek: Monaco 49-38 Anadolu Efes
3. Çeyrek: Monaco 75-56 Anadolu Efes
4. Çeyrek: Monaco 102-80 Anadolu Efes

İlk maçı 21 sayı farkla kazanan Anadolu Efes, 22 sayıyla kaybettiği bu maç sonrası ikili averajı da rakibine vermiş oldu.

Karşılaşmanın özeti birazdan haberimizde...

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