Haberler THY EuroLeague Baskonia - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Baskonia - Anadolu Efes maçı canlı skor | Anadolu Efes maçı izle

Baskonia - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Baskonia - Anadolu Efes maçı canlı skor | Anadolu Efes maçı izle

THY EuroLeague'in erteleme maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Bitci Baskonia'ya konuk oluyor. Buesa Arena'da oynanacak mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Play-off umudunu sürdürmek isteyen lacivert-beyazlılar mutlak kazanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 23:06 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 23:39
Baskonia - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Baskonia - Anadolu Efes maçı canlı skor | Anadolu Efes maçı izle

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 20. hafta erteleme maçında İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele Buesa Arena'da oynanıyor.

CANLI SKOR
BASKONIA 31-34 ANADOLU EFES

Skoru güncellemek için | TIKLAYIN

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Baskonia ile Anadolu Efes'in kozlarını paylaştığı mücadele TSİ 23.00'te başladı. Kritik karşılaşma BeIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 754. MAÇI
Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 506. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.

DİĞER
Rasim Öztekin'i birinci ölüm yıl dönümünde unutmadılar! Pelin Öztekin ve Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşımlar
Refakatçi gibi hastaneye girdi: Yaralıyı tekrar yaraladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor