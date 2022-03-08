Baskonia - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Baskonia - Anadolu Efes maçı canlı skor | Anadolu Efes maçı izle

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 20. hafta erteleme maçında İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele Buesa Arena'da oynanıyor.

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BASKONIA 31-34 ANADOLU EFES



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Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Baskonia ile Anadolu Efes'in kozlarını paylaştığı mücadele TSİ 23.00'te başladı. Kritik karşılaşma BeIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 754. MAÇI

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 506. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.