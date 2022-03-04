Zafer Anadolu Efes'in

Turkısh Airlines EuroLeague'de 28. hafta karşılaşmasında temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Derbi mücadelesinin galibi 84-79'luk skorla Efes oldu. İlk periyodu Anadolu Efes, Micic ve Dunston'ın etkili oyunuyla 23-14 önde bitirdi. Micic'in üstün bir performans sergilediği ikinci çeyrek de 41-25 Efes lehine bitti.

SON ÇEYREKTE FARK 1'E İNDİ

Üçüncü periyot da ilk iki çeyrekte olduğu gibi Anadolu Efes üstünlüğünde geçti. Micic ve Larkin çok etkili oldu. Periyot 59-48 bitti. F.Bahçe Beko son çeyrekte geri dönmek için direndi. Bir ara Pierre ve Şehmus ile sayılarıyla farkı 1'e kadar düşürdü. Beaubois, bitime 1 dakika 40 saniye kala üçlük atıp farkı 4'e çıkardı. 31 saniye kala Larkin'in üçlüğü Anadolu Efes'e galibiyeti müjdeledi ve maç 84-79 bitti.