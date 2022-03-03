Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan savaşa tepki!

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan savaşa tepki!

THY Euroelague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde iki takımın basketbolcuları ile maçın hakemleri üzerinde 'Savaşı durdurun' yazılı kağıtlar açtı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 22:05
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan savaşa tepki!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan THY Euroleague karşılaşması öncesinde iki takımın basketbolcuları ile maçın hakemleri üzerinde 'Savaşı durdurun' yazılı kağıtlar açtı.

THY Euroelague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide 'Savaşa hayır' denildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına tepki göstermek için iki takımın basketbolcuları ile mücadelenin hakemleri Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha ve Saulius Racys bir araya gelerek üzerinde 'Stop The War' yani 'Savaşı durdurun' yazılı kağıtları göstererek savaşın sona ermesini istediler.

DİĞER
"Estetiğin gücü" yorumları yağdı! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı!
Özel haber - Fenerbahçe'den Viktor Claesson için bir hamle daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor