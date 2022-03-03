Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 84-79 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'in 28'inci haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti.

Anadolu Efes'in Simon'dan, Fenerbahçe Beko'nun ise Vesely, Henry, Shayok ve Ahmet Düverioğlu'ndan yoksun çıktığı karşılaşmada ev sahibi ekipten Vasilje Micic, attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 26'ncı maçında 14'üncü galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 25'inci maçında 13'üncü mağlubiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes; Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Pleiss ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe Beko ise İsmet Akpınar, Guduric, Pierre, Polonara, Floyd ilk 5'iyle maça start verdi.

Müsabakaya takım halinde hücum ve savunmada etkili başlayan Anadolu Efes, Micic'in 8 sayıyla skor liderliğini üstlendiği ilk çeyreği 23-14 ile önde kapattı.

Fenerbahçe Beko'nun hücumda boş üçlüklerden faydalanamaması ve Anadolu Efes'in pota altı ve üçlük çizgisinin gerisinden iyi oyunuyla farkı açan ev sahibi ekip, soyunma odasına 16 sayı farkla önde gitti: 41-25.

Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun hücumda toparlanması ve Anadolu Efes'in hücumda istediği sayıları bulamamasıyla deplasman ekibi farkı azalttı. Müsabakanın final periyoduna 11 sayılık Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi: 59-48.

Son periyoda etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 13-7'lik seriyle farkı 5'e indirdi ve maçın bitimine 6.30 kala Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman molasına başvurdu: 66-61. Periyodun kalan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümde Fenerbahçe Beko'da Guduric ve Şehmus Hazer, Anadolu Efes'te ise Beaubois takımlarının skor liderliğini üstlendi. Periyodun son 2 dakikasında Beaubois ve Larkin ile bulduğu ekstra basketlerle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 84-79'luk galibiyetle ayrıldı.

"SAVAŞI DURDURUN" MESAJI

Maç öncesi iki takım oyuncuları, hakemlerin ellerinde tuttuğu, "Stop the war" yazılı, Türkçesi "Savaşı durdurun" olan pankart ile foto muhabirlere ve kameramanlara poz vererek EuroLeague'deki her maç öncesi olduğu gibi Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatı protesto etti.