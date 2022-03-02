Haberler THY EuroLeague THY EuroLeague'de Türk derbisi

THY EuroLeague'de Türk derbisi

THY EuroLeague 28. hafta müsabakalarında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 3 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başalayacak mücadele büyük heyecana sahne olacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 10:24
THY EuroLeague'de Türk derbisi

Anadolu Efes ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko ise çıktığı 24 maçın 12'sini kazanırken, 12'sinde mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes, 89-84 kazandı.

Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 17 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 6'sında ise Anadolu Efes üstün ayrıldı.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 753. MAÇI

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko müsabakasıyla Avrupa kupalarında 753. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 752 karşılaşmada 428 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 505. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 504 karşılaşmada 271 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.

DİĞER
Annesi de babası kadar ünlü! İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış!
Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk savaş görüntüleri tepki gösterdi: Dünyaca ünlü Rus model: Bunlar olurken uyuyamıyorum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor