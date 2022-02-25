Haberler THY EuroLeague Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Monaco ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 14:40
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi. Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 96-86 kazanmıştı.

DİĞER
Galatasaray'da sular kaynıyor! Yusuf Günay'dan Burak Elmas'a şok sözler...
Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi kura! Barcelona İstanbul'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor