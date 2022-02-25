Monaco - Fenerbahçe Beko: 92-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımına 92-78 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise 14. kez salondan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Monaco: Thomas 14, James 10, Motiejunas 18, Ouattara 2, Westermann 8, Diallo 24, Hall 6, Lee 2, Andusic, Motum 8

Fenerbahçe Beko: Pierre 10, Booker 5, İsmet Akpınar 8, Guduric 18, Floyd, Barthel 10, De Colo 19, Şehmus Hazer 6, Polonara 2, Starks

1. periyot: 19-20

Devre: 55-33

3. periyot: 75-55