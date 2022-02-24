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Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı CANLI

THY EuroLeagu'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 2021-2022 sezonu 27. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:29 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:42
Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı CANLI

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz. İki takım arasında ligin ilk yarısında İsrail'de oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 92-78'lik skorla galip ayrılmıştı.

ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes, 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele ediyor. Müsabaka, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

Anadolu Efes 13-6 Maccabi Tel Aviv (1. periyot oynanıyor)

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