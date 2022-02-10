Fenerbahçe Beko R.Madrid’i parçaladı!

Futbolda yüzü gülmeyen sarılacivertliler, basketbolda alınan başarılı sonuçlarla teselli buluyor. F.Bahçe Beko, Euroleague'deki son 10 maçın 9'unu kazanarak 8. sıraya yükseldi. Sezona kötü başlayan sarılacivertliler müthiş bir çıkış yakalarken son maçında lider Real Madrid'i 66-51 yenerek gövde gösterisi yaptı. Koç Djordjevic, "Bu çok büyük bir galibiyet. İyi iş yaptık. Şimdi biraz dinlenip önümüze bakacağız" dedi.



BASKETÇİLERİ ÖRNEK ALIN

Kupa maçının ardından başkan Ali Koç'u bir kez daha istifaya davet eden taraftarlar, futbolculara da tepki gösterdi. Potada son 10 maçının 9'unu kazanan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı örnek gösteren sarı-lacivertliler sosyal medyada, "Hiç olmazsa onlar gibi sahada yüreğinizle mücadele edin. Bazı futbolcular taşıdıkları formanın ağırlığının farkında değil. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandılar.