Haberler THY EuroLeague Efecan sezon sonuna kaldı

Efecan sezon sonuna kaldı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında AX Armani Exchange Milano'ya konuk oluyor. İstanbul'da oynanan maçı 68-43 kaybeden Kanarya, deplasmanda kazanıp rövanşı almayı hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 22:29 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 22:57
Efecan sezon sonuna kaldı

Altı maçtır iç sahada kaybetmeyen, galibiyet serisini de üç maça çıkaran Fenerbahçe Beko deplasmandan zaferle dönmenin peşinde. Dişli bir rakip olan Olimpia Milano da son beş maçından galibiyetle ayrıldı.

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 14-25 (2. periyot oynanıyor)

1. periyor sonucu: Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 12-18

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TSİ 22.30'da başlayan Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı 19 EuroLeague maçında 13 galibiyet elde etti. İki takım, bu sezon 12 Kasım'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Armani Milano, temsilcimizi 43-68 yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'da Pierria Henry 12 sayıyla çift hanelere ulaşan tek oyuncu olurken, Milano'da Shavon Shields 13, Gigi Datome ise 11 sayı buldu.

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