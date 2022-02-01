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Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı CANLI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 24. haftasında Fransız ekibi ASVEL'i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edip play-off iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Beko-ASVEL maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 20:44 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 21:31
Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı CANLI

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 24. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ASVEL'i ağırlıyor. Play-off mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Fransız ekibni mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL: 29-23 (1. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL: 47-41 (İLK YARI SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO-ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile ASVEL'i karşı karşıya getiren maç saat 20.45'te başladı ve beIN Sports HABER'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe, THY EuroLeague'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. ASVEL ise yaptığı 22 müsabakanın 9'unu kazanırken, 13'ünü kaybetti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı ASVEL, 84-82'lik skorla kazanmıştı.

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