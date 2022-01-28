Sonunu getiremedi

AnadoluEfes, THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi. Temsilcimiz ilk çeyreği 18-17 önde geçmesine rağmen soyunma odasına 37-36 mağlup girdi. İkinci yarıya kötü başlayan Efes, sadece 6 sayı üretebilince final periyoduna 52-42 geride girdi. Son çeyreği 25-24 almasına rağmen farkı kapatamadı.
AnadoluEfes, THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi. Temsilcimiz ilk çeyreği 18-17 önde geçmesine rağmen soyunma odasına 37-36 mağlup girdi. İkinci yarıya kötü başlayan Efes, sadece 6 sayı üretebilince final periyoduna 52-42 geride girdi. Son çeyreği 25-24 almasına rağmen farkı kapatamadı.