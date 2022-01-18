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Ergin Ataman'a kaza! 15 bin Euro...

THY Euroleague Yönetimi, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a FC Barcelona maçındaki tepkisi sebebiyle 15 bin Euro para cezası verdiklerini açıkladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 17:00
Ergin Ataman'a kaza! 15 bin Euro...

THY Euroleague Yönetimi, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a FC Barcelona maçındaki tepkisi sebebiyle 15 bin Euro para cezası verdiklerini açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelirken Ergin Ataman oyundan atıldı. Üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala oyundan atılan Ergin Ataman, önce sahadan çıkmak istemedi ve benche oturdu. Hakemlerin oyundan çıkması için ısrarlı tavırları sonrası saha dışına doğru yönelen Ergin Ataman'a Barcelona taraftarı tepki gösterdi.

Tecrübeli antrenör taraftarların tepkisine, iki yumruğunu havaya kaldırıp "Kupayı ben kazandım" diyerek karşılık verdi ve soyunma odasına yöneldi. Anadolu Efes geçtiğimiz sezon THY Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek kupanın sahibi olmuştu.

THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-77 kaybetti.

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