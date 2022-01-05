THY EuroLeague'de CSKA Moskova-Barcelona maçı ertelendi

THY EuroLeague'den yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak Cuma günü oynanması planlanan CSKA Moskova ile Barcelona arasındaki maçın ertelendiği duyuruldu.
Barcelona'nın, birkaç oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası oynamaya uygun oyuncu sayısının 8'den az olması nedeniyle maçın askıya alınmasını istediği ifade edildi.
THY EuroLeague'in 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 8'i yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Ligin 19. haftasında sadece AX Armani Exchange Milan-Zenit maçı 7 Ocak Cuma günü yapılacak.