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Son dakika spor haberi: THY EuroLeague'de Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'in 18. haftasında oynanaması planlanan AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin mücadelesi, İtalyan ekibinde artan corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:21
Son dakika spor haberi: THY EuroLeague'de Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında gelecek hafta oynanması gereken AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin karşılaşması, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, artan vakalar yüzünden kadrosunda gerekli 8 basketbolcusu bulunmayan İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ın 29 Aralık Çarşamba günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile evinde oynaması planlanan maçın ertelendiği belirtildi.

Karşılaşmanın yapılacağı tarihin daha sonra belirleneceği ifade edildi.

Daha önce AX Armani Exchange Milan'ın, Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacağı mücadele de Covid-19 sebebiyle oynanamamıştı.



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