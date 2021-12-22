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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Asvel!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında 23 Aralık Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:51
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Asvel!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında 23 Aralık Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak.

Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 9. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

LDLC Asvel'in de organizasyonda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.



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