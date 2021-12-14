Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 15. hafta maçında Maccabi Playtika'yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetiyor.



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FENERBAHÇE BEKO 50-41 MACCABI PLAYTIKA

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 13. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 2 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Organizasyonda 7'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Maccabi Playtika ise averajla 8. basamakta yer alıyor. İsrail ekibi, turnuvada oynadığı son 4 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 24. RANDEVU!

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika, THY Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 23 müsabakanın 9'unu sarı-lacivertliler, 14'ünü ise Maccabi Playtika kazandı.

FENERBAHÇE BEKO MACCABI PLAYTIKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Playtika'yı konuk ettiği mücadele 20.45'te başladı. Zorlu müsabaka beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.