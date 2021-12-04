Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberi: Barcelona'dan Sertaç Şanlı paylaşımı! Soyunma odasında...

Son dakika spor haberi: Barcelona'dan Sertaç Şanlı paylaşımı! Soyunma odasında...

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 13. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya uzatmalarda 95-93 yenildi. Karşılaşmada 24 sayıyla takımının en skorer ismi olan Sertaç Şanlı, İspanya'da gündem oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 14:05
Son dakika spor haberi: Barcelona'dan Sertaç Şanlı paylaşımı! Soyunma odasında...

THY EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, konuk ettiği Barcelona'ya uzatmalarda 993 mağlup oldu. Karşılaşmaya damga vuran isimse geçtiğimiz yıl Efes forması giyen ve bu sezon Barcelona'da görev yapan milli basketbolcu Sertaç Şanlı oldu. Şanlı, 24 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

İspanyol ekibinin galibiyetinde başrol oynayan Sertaç Şanlı'nın bu başarısı İspanya'da da gündem oldu. Barcelona'nın sosyal medya hesapları yıldız sporcuyla ilgili sık sık paylaşımda bulundu.

DİĞER
Son dakika...Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can'ın cezası için flaş sözler! "Rapor yumuşatılmış"
Ordu'da galeriden otomobil çalarak İstanbul'a kaçan 3 küçük çocuk bir hafta sonra yakalandı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor