Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI SKOR | THY EuroLeague

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 13. hafta maçında Monaco'yu ağırlıyor.

Ligde bu sezon şu ana kadar umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor. Monaco ise (5G/7M) 11. sırada.

2. ÇEYREK OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 18-20 MONACO

1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 16-18 MONACO

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Monaco karşılaşması saat 20.45'te başladı ve beIN Sports HABER'den şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.