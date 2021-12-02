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Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI SKOR | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 13. haftasında Fransız ekibi Monaco'yu ağırlıyor. 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle maç öncesi 16. sırada yer alan Kanarya, bu karşılaşmadan zaferle ayrılıp kötü gidişata son vermek istiyor. Fenerbahçe Beko-Monaco maçını canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 20:47 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 21:08
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI SKOR | THY EuroLeague

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 13. hafta maçında Monaco'yu ağırlıyor.

Ligde bu sezon şu ana kadar umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor. Monaco ise (5G/7M) 11. sırada.

2. ÇEYREK OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 18-20 MONACO

1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 16-18 MONACO

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Monaco karşılaşması saat 20.45'te başladı ve beIN Sports HABER'den şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

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