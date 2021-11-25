Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague 12. hafta maçında iki Türk ekibi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.
Son 3 maçını kaybeden sarı-lacivertlilerin 3 galibiyet, 8 mağlubiyeti bulunuyor. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'in ise toplamda 5 galibiyet, 6 yenilgisi var.
İki takım bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaşmıştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazanmıştı.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndanki mücadele saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.