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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de Türk derbisi zamanı... Dev organizasyonda mücadele eden iki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 12. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:34
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague 12. hafta maçında iki Türk ekibi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.

Son 3 maçını kaybeden sarı-lacivertlilerin 3 galibiyet, 8 mağlubiyeti bulunuyor. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'in ise toplamda 5 galibiyet, 6 yenilgisi var.

İki takım bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaşmıştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazanmıştı.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndanki mücadele saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

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