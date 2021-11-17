Anadolu Efes - Olympiakos | CANLI

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 10. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.

Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 0-0 Olympiakos

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 737. MAÇI

THY EuroLeague'de Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk eden Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 737. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 736 karşılaşmada 418 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 489. maçını oynuyor. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 261 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

OLYMPIAKOS İLE 47. RANDEVU

Lacivert-beyazlı takım, Olympiakos ile 47. kez karşılaşıyor. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı maçlarda 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve 3 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'ndeki 42 maçta ise takımlar 21'er kez sahadan üstün ayrıldı.