Anadolu Efes - Olympiakos: 88-69 | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'in 10. haftasında heyecan devam etti. Çift maç haftasının ilk karşılaşmalarında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Olympiakos'u ağırladı.

Temsilcimiz, ilk çeyreği 2 farkla geride tamamlasa da devreye 44-44'lük eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrek sonunda iki sayı farkla öne geçen Anadolu Efes, son periyotta adeta şov yaptı ve parkeden 88-69 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 4 galibiyet 6 mağlubiyet olurken, konuk Olympiakos 6 galibiyet 4 mağlubiyette kaldı.

Temsilcimiz Anadolu Efes bir sonraki maçında sahasında Monaco ile karşılaşacak.

SON ÇEYREK YALNIZCA 3 SAYI!



Anadolu Efes, son çeyrekte Olympiakos'a biri serbest atıştan olmak üzere yalnızca 3 sayı izni verdi. Son çeyrek skoru 20-3 olarak lehimize sonuçlandı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 23-25 Olympiakos



2. PERİYOT: Anadolu Efes 44-44 Olympiakos



3. PERİYOT: Anadolu Efes 68-66 Olympiakos

4. PERİYOT: Anadolu Efes 88-69 Olympiakos