Anadolu Efes ilk peşinde

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetlik performansıyla bekleneni veremedi. Ergin Ataman'ın öğrencileri, rakibini mağlup etmesi halinde ise THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk iki maçlık bir galibiyet serisi yakalamayı başaracak. Temsilcimiz, geçtiğimiz hafta Alba Berlin'i deplasmanda 90- 63'lük skorla mağlup etmişti. Olympiakos ise bu sezon 6 galibiyet ve 3 yenilgilik performans gösterdi. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşma, Anadolu Efes'in galibiyetiyle sonuçlandı. Günün programı ise şöyle: 19.00: Zenit Pts.-Alba Berlin, 20.00: U. Kazan- Milano, 22.05: Maccabi-Monaco, 23.00: Barcelona-CSKA Moskova.