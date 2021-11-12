Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile AX Armani Exchange Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 16:09 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 18:51
Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milano ekibi ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, averajla 10. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Olimpia Milano ise liderlik koltuğunda oturuyor.

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