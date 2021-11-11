Alba Berlin - Anadolu Efes: 63-90 | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor... 9. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede Anadolu Efes, rakibi 90-63 farklı mağlup etti.

SKOR TABLOSU

1. PERİYOT: Alba Berlin 21-20 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Alba Berlin 35-51 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Alba Berlin 47-70 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Alba Berlin 59-80 Anadolu Efes

AVRUPA KUPALARINDA 736. MAÇ

Alba Berlin'e konuk olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 736. maçına çıktı. Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 488. maçına çıktı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 260 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

15. RANDEVU

Lacivert-beyazlı takım, Alba Berlin ile 15. kez karşı karşıya geldi. Rakibiyle yaptığı 14 maçta 13 galibiyet elde eden Anadolu Efes, sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında daha önce FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta da Anadolu Efes iki galibiyet aldı. EuroLeague'deki 13 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar rakibine 12 kez üstünlük kurup, bir defa mağlup oldu.