Anadolu Efes - Zenit | CANLI

THY EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 8. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Zenit ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Anadolu Efes, bu maçı kazanarak kritik bir galibiyet almak istiyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı skoru ise haberimizde...

CANLI SKOR

4. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 79-90 Zenit

3. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 51-73 ZENİT

DEVRE ARASI: ANADOLU EFES 33-47 ZENİT

1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 20-22 ZENİT

ANADOLU EFES-ZENİT ST. PETERSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Zenit St. Petersburg maçı bugün saat 20.30'dan itibaren beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 734. MAÇ

Avrupa arenasında bir kez daha sahne alan temsilcimiz Anadolu Efes kendi evinde galibiyet parolasıyla sahada... Anadolu Efes bu sezon Euroleague'de oynadığı 7 maçta 5 yenilgi 2 galibiyet elde etmişti.

Avrupa arenasındaki 735. maçına çıkan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 734 karşılaşmada 417 galibiyet ve 317 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,8) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 487. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 486 karşılaşmada 260 galibiyet ve 226 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,5) elde etti.

Anadolu Efes ile Zenit St Petersburg, Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan bu üç karşılaşmada takımımız bir galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague'in yedinci haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda 94-60 mağlup etmiş, Zenit St Petersburg ise İspanya'nın Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz takımını evinde 83-54 yenmişti. Euroleague'de yedinci haftanın ardından Anadolu Efes iki galibiyet ve beş mağlubiyet ile 14., Zenit St Petersburg ise dört galibiyet ve üç mağlubiyet ile sekizinci sırada yer alıyor.