Anadolu Efes - Zenit: 79-90 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Turkish Airlines EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes, Zenit'i konuk etti.

Zorlu karşılaşmada temsilcimiz Zenit'e 79-90 mağlup oldu.

Bu skorla Anadolu Efes çıktığı 8. karşılaşmada 6. mağlubiyetini aldı.

Efes, 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 735. MAÇ

Anadolu Efes bu sezon Euroleague'de oynadığı 8 maçta 6 yenilgi 2 galibiyet elde etmişti.

Avrupa arenasındaki 735. maçına çıkan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,8) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 487. maçına çıkan olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 487 karşılaşmada 260 galibiyet ve 227 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,5) elde etti.

Anadolu Efes ile Zenit St Petersburg, Avrupa kupalarında bugüne kadar dört kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan bu dört karşılaşmada takımımız bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde etti.