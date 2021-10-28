Haberler THY EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe Beko | CANLI

Olympiakos - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona mağlubiyetinin ardından Pire'de Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 21:18
Olympiakos - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

Fenerbahçe Beko'nun maç öncesinde 2 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunurken; Yunan temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK SONUCU: Olympiakos 19-14 F.Bahçe Beko

2. ÇEYREK OYNANIYOR

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OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat 21.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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