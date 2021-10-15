Siftah zamanı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Mediolanum Forum'daki mücadele 21.30'da başlayacak. Lige kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu, Real Madrid'e deplasmanda 82-69, evinde de CSKA Moskova'ya ise 100-96 mağlup oldu. Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde de LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi. Lacivert- beyazlı ekibin yarınki rakibi AX Armani Exchange Milan ise sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçını kazanmayı başardı.

731. MAÇINA ÇIKIYOR

Öte yandan Anadolu Efes, bugün Avrupa kupalarında 731. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 730 karşılaşmada 415 galibiyet ve 315 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 483. maçına çıkacak. Bu organizasyonda 258 galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, 224 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Lacivertbeyazlı ekip, AX Armani Exchange Milan takımıyla da 32 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 21 maçta üstünlük sağlayan Anadolu Efes, 11 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı. Taraflar, FIBA organizasyonlarında birbirlerine birer kez üstünlük sağladı.