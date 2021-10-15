Olimpia Milano Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oluyor.. Lige kötü bir başlangıç yapan Ergin Ataman yönetimindeki Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu, Real Madrid'e deplasmanda 82-69, evinde de CSKA Moskova'ya ise 100-96 mağlup oldu. Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde de LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi. Olimpia Milano ise sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçını kazanmayı başardı.
1. PERİYOT SONUCU: OLIMPIA MILANO 16 - 21 ANADOLU EFES
2. PERİYOT OYNANIYOR: OLIMPIA MILANO 39 - 34 ANADOLU EFES
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OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı saat 21.30'da başladı ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.