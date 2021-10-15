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Olimpia Milano Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... Temsilcimiz Anadolu Efes, 4. hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile kozlarını paylaşıyor. Olimpia Milano Anadolu Efes maçının canlı skor takibi haberimizde...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 21:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 22:18
Olimpia Milano Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oluyor.. Lige kötü bir başlangıç yapan Ergin Ataman yönetimindeki Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu, Real Madrid'e deplasmanda 82-69, evinde de CSKA Moskova'ya ise 100-96 mağlup oldu. Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde de LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi. Olimpia Milano ise sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçını kazanmayı başardı.

1. PERİYOT SONUCU: OLIMPIA MILANO 16 - 21 ANADOLU EFES
2. PERİYOT OYNANIYOR: OLIMPIA MILANO 39 - 34 ANADOLU EFES

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OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı saat 21.30'da başladı ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

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