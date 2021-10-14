Haberler THY EuroLeague Fener’in konuğu UNICS

Fener’in konuğu UNICS

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk ediyor. Karşılaşma, 20.45'te başlayacak. Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan sarı-lacivertliler, sezona bir galibiyet ve iki yenilgiyle başladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Fener’in konuğu UNICS
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk ediyor. Karşılaşma, 20.45'te başlayacak. Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan sarı-lacivertliler, sezona bir galibiyet ve iki yenilgiyle başladı.
SON DAKİKA