Fener’in konuğu UNICS

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk ediyor. Karşılaşma, 20.45'te başlayacak. Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan sarı-lacivertliler, sezona bir galibiyet ve iki yenilgiyle başladı.
FenerbahçeBeko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk ediyor. Karşılaşma, 20.45'te başlayacak. Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan sarı-lacivertliler, sezona bir galibiyet ve iki yenilgiyle başladı.