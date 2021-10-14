Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | THY Eruoleague

Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | THY Eruoleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Sezonun 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Rusya temsilcisi Unics Kazan karşı karşıye gelecek. Sporseverler maç ile ilgili detayları arama motorlarında araştırıyor. Fenerbahçe 2. galibiyetini almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçıon yayın saati ve kanalı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:53
Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | THY Eruoleague

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Rusya temsilcisi Unics Kazan ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı 14 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma heyecanla bekleniyor. Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona bir galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı.

UNICS Kazan da sarı-lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını bir galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı.

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