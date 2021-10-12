ASVEL - Anadolu Efes maçı CANLI (Anadolu Efes maçı canlı skor)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'le deplasmanda karşılaşıyor.

Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı ve beIN SPORTS HABER kanalından canlı yayınlanıyor.

Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY EuroLeague'e 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.

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CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 15-25 Anadolu Efes