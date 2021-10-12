Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. ilk 2 maçında 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALBA BERLIN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 12 Ekim Salı günü saat 21:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi.