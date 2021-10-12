Haberler THY EuroLeague Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin kozlarını paylaşacak. İlk maçında Kızılyıldız'ı mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 2. hafta maçında Panathinaikos'a mağlup olmuştu. Sarı lacivertli ekip, kritik maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 11:19
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. ilk 2 maçında 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALBA BERLIN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 12 Ekim Salı günü saat 21:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi.

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