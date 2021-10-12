Haberler THY EuroLeague Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvasının 3. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de ilk maçta Kızılyıldız'ı yenen Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Almanya temsilcisini yenerek 2. galibiyetini almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 16:08
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. ilk 2 maçında 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALBA BERLIN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 12 Ekim Salı günü saat 21:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi.

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