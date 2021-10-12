Haberler THY EuroLeague ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko: 84-70 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko: 84-70 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekip ALBA Berlin'in 84-70'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 22:47 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 22:48
ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko: 84-70 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Kızılyıldız'ı sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler bu mücadeleden ise 84-70 mağlup ayrıldı.

1. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 18-19 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 27-35 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 57-53 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 84-70 Fenerbahçe Beko

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